Il club rossonero continua a seguire con attenzione l’attaccante, anche se il suo futuro dipende molto dalla qualificazione alla Champions League, che potrebbe influenzare le decisioni di mercato. La trattativa con la Juventus per il rinnovo del contratto dell’attaccante è ancora in corso, mentre l’interesse del Milan rimane vivo. La possibilità di partecipare alla massima competizione europea potrebbe essere un elemento determinante nelle prossime settimane. La situazione rimane aperta e soggetta a sviluppi.

di Luca Fiore Il club rossonero non molla la presa per Vlahovic con la qualificazione alla Champions che sarà decisiva per il suo futuro. Il futuro di Dusan Vlahovic continua a catalizzare le attenzioni del mercato, diventando un vero e proprio intrigo tra la Juventus e il Milan. L’attaccante si trova in scadenza di contratto al termine dell’annata sportiva, una complessa situazione che solletica enormemente le ambizioni del club lombardo. Secondo quanto riportato in modo dettagliato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri sognano il clamoroso colpo a parametro zero, monitorando con attenzione ogni sviluppo. Il giocatore potrebbe decidere di non prolungare la permanenza qualora la società dovesse fallire la qualificazione alla prossima Champions League, preferendo trasferirsi per competere su un campo internazionale di massimo livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - La verità sull’interesse del Milan per Vlahovic e il rinnovo con la Juve: la qualificazione alla Champions League può cambiare tutto. I dettagli

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POSSIBILE SVOLTAVICINO AL MILANVLAHOVIC-RISTICÈ A MILANONARRAZIONE ASSURDAKESSIEALT SU LEAO

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