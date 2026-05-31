Il Milan sta considerando l'ingaggio di Arne Slot, attuale allenatore del Feyenoord, dopo aver esonerato l'allenatore precedente. La decisione si concentra sulla possibilità di cambiare il futuro di un calciatore argentino, noto come “El Bebote”, che ha giocato nel club olandese. Slot, che ha recentemente lasciato il Liverpool, potrebbe portare nuove strategie e influenze tecniche alla squadra. La trattativa è ancora in fase preliminare e non sono stati annunciati dettagli ufficiali.

Il futuro della panchina del Milan è ancora in bilico, ma il cerchio dei candidati comincia a stringersi. Arne Slot è stato esonerato dal Liverpool, che ha chiuso la Premier League al quinto posto. Al suo posto, i 'Reds' hanno deciso di puntare su Andoni Iraola. Quest'ultimo era un obiettivo anche dei rossoneri, ma ora le attenzioni di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic si sono riversate sull'allenatore olandese, diventato una delle prime scelte per guidare il nuovo ciclo del club, insieme a Oliver Glasner, Mauricio Pochettino e Matthias Jaissle. Se Slot dovesse approdare al Milan, potrebbe ritrovare una sua vecchia conoscenza: Santiago Gimenez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, l’arrivo di Slot può cambiare il futuro di Gimenez: la chiave per ritrovare “El Bebote” del Feyenoord

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