Tecnologia e passione per il calcio | il roadshow Lexar a Milano

Milano, 6 lug. (askanews) - Lexar, player globale nelle soluzioni di memoria e archiviazione, ha portato a Milano il suo roadshow europeo Lexar x AFA "The Road of Legends", un format speciale basato su un'esperienza immersiva pensata per vivere la passione per il calcio attraverso il gioco, la creatività e la condivisione. L'evento si è tenuto al CityLife Shopping District, trasformato per l'occasione in un punto d'incontro per tifosi, famiglie, creator e curiosi. Per celebrare il suo 30esimo compleanno e in qualità di Official Global Partner della Nazionale Argentina di Calcio, Lexar ha portato in Europa l'energia della propria collaborazione con i Campioni del Mondo, dando vita a un tour che attraversa le principali città europee: Londra, Parigi, Monaco di Baviera, per terminare a Barcellona il 7 luglio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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