Il 24 aprile 2026 a Milano si è tenuto un evento di Banca Generali dedicato agli investimenti. La banca ha presentato il suo roadshow dedicato ai clienti e ai potenziali investitori, offrendo indicazioni sulla situazione macroeconomica attuale. L’appuntamento si inserisce in un periodo di incertezza economica, con l’obiettivo di fornire strumenti e informazioni utili per chi gestisce risparmi e investimenti.

Milano, 24 aprile 2026 – Una bussola per risparmiatori e investitori in un contesto macroeconomico sempre più difficile. Banca Generali sceglie Milano, capitale dell’economia italiana, come tappa conclusiva del suo roadshow sugli investimenti. Un appuntamento che si è reso ancora più necessario in una fase che registra un’escalation di tensioni geopolitiche con conseguenti pressioni inflattive che aumentano le incertezze sullo scenario economico. È in questo contesto che la terza private bank italiana accelera alzando il sipario su una serie di novità nelle strategie per accompagnare ulteriormente i clienti nelle sfide per la protezione e la valorizzazione dei portafogli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Banca Generali: il Leone ruggisce ancora. Tappa a Milano per il roadshow sugli investimenti

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