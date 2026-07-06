Teatro Trianon | al via la stagione 26-27

La stagione 2026-27 del teatro Trianon è iniziata lunedì mattina con il foyer pieno di addetti ai lavori. Sono stati presenti diverse figure del settore, tra cui Gino Cocciardo, Emanuela Fracchiolla, Cristiana Barone, Pino Attanasio e Pierpaolo Sepe, che ha assunto il ruolo di nuovo direttore artistico. Sepe aveva già ricoperto questa posizione in passato, mentre la precedente era occupata da Marisa Laurito.

Inizia col botto la stagione 2026-27 lunedì mattina in un teatro dal Foyer stracolmo di addetti ai lavori, da Gino Cocciardo ad Emanuela Fracchiolla a Cristiana Barone a Pino Attanasio ed il contesissimo Pierpaolo Sepe nuovo direttore artistico del teatro che fu già della uscente Marisa Laurito. Ciro Capano aprirà le danze con “A’ festa e Piedigrotta” diretta da Nello Mascia per le due settimane di settembre, spettacolo tratto da una pièce di Raffaele Viviani e unanimemente riconosciuta come una delle opere più iconiche del drammaturgo, commediografo, attore Stabiese con la compagnia di sempre e le oltre due ore di splendide musiche del golfo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Napoli, presentata nuova stagione Teatro Trianon. Fico: Anno straordinario

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