Al teatro della Canzone napoletana si sono esibiti recentemente artisti come Trianon Viviani, Massimo Lopez e Raiz. Il leader degli Almamegretta ha partecipato a un concerto di beneficenza a sostegno della ricerca sul cancro. Sono ripresi gli eventi degli “Esercizi di fantasia” e continuano gli incontri di RiSoNa al Trianon Viviani. La programmazione del teatro resta attiva con diverse iniziative artistiche e culturali.

Il leader degli Almamegretta nel nuovo concerto di sostegno alla ricerca sul cancro. Ripartono gli “Esercizi di fantasia” e proseguono gli incontri di RiSoNa al Trianon Viviani. Massimo Lopez, Raiz, la ripresa degli Esercizi di fantasia e il nuovo incontro di RiSoNa sono gli appuntamenti di questa settimana al Trianon Viviani. Si parte mercoledì 22 aprile, alle 17, con la nuova edizione di Esercizi di fantasia, la rassegna di spettacoli per le famiglie e per le scuole in collaborazione con i Teatrini. Il primo titolo è L’insolito Cappuccetto Rosso, pièce per un pubblico dai 3 anni in su, di e con Francesco Liuzzi e Rossana Micciulli, prodotto dal Centro Rat.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Trianon Viviani, Massimo Lopez e Raiz al teatro della Canzone napoletana

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