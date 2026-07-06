Ad inaugurare ufficialmente il cartellone sarà, il 16 ottobre, la Prosa con la prima nazionale di Amélie – il Musical. La Stagione Musica e Danza prenderà il via il 18 novembre con la Dresdner Philharmonie, diretta da Sir Donald Runnicles, e il pianista Emanuel Ax. Ma ci sarà anche un’importante anteprima, in programma l’11 e 12 settembre: la prima nazionale dello spettacolo I Turcs tal Friùl di Alessandro Serra, su testo di Pier Paolo Pasolini. Udine, 2 luglio 2026 – Trent’anni insieme. Dopo una Stagione 202526 più che positiva che ha superato la soglia dei 62mila spettatori, la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine ha presentato oggi il cartellone 202627 firmato dai direttori artistici Paolo Cascio (Musica e Danza) e Roberto Valerio (Prosa). 🔗 Leggi su Udine20.it

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© Udine20.it - La stagione 2026-27 del Teatro Nuovo Giovanni da Udine

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Stagione 2026/2027 - Teatro Nuovo Giovanni da Udine

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Presentata a Udine la stagione 2026-2027 del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. #Friuli #Udine #Cultura #Eventi x.com

Stagione Invernale 2026/27 reddit

Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il 2 luglio svela la Stagione 2026/27 firmata da MattottiPresentazione aperta al pubblico giovedì 2 luglio alle 11 in teatro. Per il terzo anno consecutivo l’immagine è firmata da Lorenzo Mattotti. nordest24.it

Teatro Nuovo Giovanni da Udine, svelata la stagione 2026/27: 57 appuntamenti e grandi protagonistiDa Amélie - il Musical a Zingaretti, Orsini e Branciaroli. Musica, danza, opera e progetti speciali per la 30ª stagione del teatro friulano ... it.blastingnews.com