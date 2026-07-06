La stagione 2026-27 del Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Da udine20.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ad inaugurare ufficialmente il cartellone sarà, il 16 ottobre, la Prosa con la prima nazionale di  Amélie – il Musical. La Stagione Musica e Danza prenderà il via il 18 novembre con la Dresdner Philharmonie, diretta da Sir Donald Runnicles, e il pianista Emanuel Ax. Ma ci sarà anche un’importante anteprima, in programma l’11 e 12 settembre: la prima nazionale dello spettacolo  I   Turcs tal Friùl  di Alessandro Serra, su testo di Pier Paolo Pasolini. Udine, 2 luglio 2026 – Trent’anni insieme. Dopo una Stagione 202526 più che positiva che ha superato la soglia dei 62mila spettatori, la  Fondazione Teatro Nuovo Giovanni   da Udine  ha presentato oggi il cartellone 202627 firmato dai direttori artistici  Paolo Cascio  (Musica e Danza) e  Roberto Valerio  (Prosa). 🔗 Leggi su Udine20.it

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Stagione 2026/2027 - Teatro Nuovo Giovanni da Udine

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Temi più discussi: Presentata la Trentesima Stagione di Prosa, Musica e Danza; Il cartellone del Nuovo comincia da Amélie; Lorenzo Mattotti firma l’immagine della Stagione 2026/27 del Teatro Nuovo Giovanni da Udine; Il Teatro Massimo di Palermo presenta le opere, i balletti e i concerti della stagione 2026-27.

teatro nuovo giovanni la stagione 2026 27Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il 2 luglio svela la Stagione 2026/27 firmata da MattottiPresentazione aperta al pubblico giovedì 2 luglio alle 11 in teatro. Per il terzo anno consecutivo l’immagine è firmata da Lorenzo Mattotti. nordest24.it

Teatro Nuovo Giovanni da Udine, svelata la stagione 2026/27: 57 appuntamenti e grandi protagonistiDa Amélie - il Musical a Zingaretti, Orsini e Branciaroli. Musica, danza, opera e progetti speciali per la 30ª stagione del teatro friulano ... it.blastingnews.com

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