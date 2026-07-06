Durante il ricevimento di un matrimonio al Madison Square Garden, un'auto è stata messa in palio attraverso una lotteria. La cerimonia si è tenuta il 3 luglio, coinvolgendo gli ospiti in giochi e estrazioni. La vincitrice dell'auto non è ancora stata divulgata. La coppia ha organizzato l’evento con un’atmosfera interattiva, rendendo la serata più coinvolgente. Nessuna informazione è stata fornita sul nome del vincitore o sull’esito della lotteria.

Immaginate di essere invitati a un matrimonio e di vincere una borsa firmata. Ai Millennial piacciono i matrimoni interattivi. Se sei milionario fai come Taylor Swift e Travis Kelce, sposi il 3 luglio al Madison Square Garden di New York, i quali avrebbero trasformato il ricevimento in una serata di giochi con tanto di lotteria finale. I premi in palio non erano esattamente bomboniere. Secondo quanto riportato dalle testate oltreoceano, tra i premi della riffa ci sarebbero stati orologi Cartier e borse firmate. Ma il pezzo forte era un altro: una Chevrolet Chevelle del 1970 con targa personalizzata “JUST&T MRD”, lo stesso modello su cui Swift e Kelce avrebbero vissuto il loro primo appuntamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Taylor Swift e Travis Kelce, la lotteria di nozze con l’auto in palio e il mistero sul vincitore

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Taylor Swift and Travis Kelce celebrate wedding at Madison Square Garden

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