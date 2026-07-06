Durante il matrimonio di una celebrità, è stata organizzata una lotteria con premi di alto valore, tra cui borse di marca, orologi di lusso e un’auto. Secondo quanto riportato, alcuni partecipanti sono riusciti a vincere uno di questi premi. La notizia è stata diffusa da NBC News, senza ulteriori dettagli sui vincitori o sui premi assegnati. La lotteria ha rappresentato una modalità insolita rispetto a regali tradizionali o oggetti decorativi.

Scordatevi pacchi alimentari o soprammobili di dubbio gusto, alle nozze dell’anno si è fatto sul serio. In palio, come svelato da NBC News, c’erano oggetti del calibro di borse Chanel e Dior, orologi Cartier e perfino un’auto. Sì, avete capito bene, un’auto, e più precisamente una Chevrolet Chevelle del 1970 con una targa di New York e la scritta JST&T MRD. Un regalo non solo prestigioso dal punto di vista economico, ma anche sentimentale per la coppia di sposi. Si tratta infatti della stessa marca e modello della decappottabile con cui il campione della NFL si è allontanato dal palazzetto dello sport insieme alla cantante di Opaline, dopo che lei aveva assistito alla sua prima partita dei Chiefs a Kansas City nel settembre 2023. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Taylor Swift e Travis Kelce hanno fatto una lotteria durante il loro matrimonio e qualcuno si è portato a casa un'auto

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Taylor Swift and Travis Kelces wedding guest rules are out

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