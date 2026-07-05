Le nozze di Taylor Swift e Travis Kelce si sono svolte in un giardino segreto, con telefoni sequestrati durante la cerimonia. La conferma arriva dopo che è stata scoperta la scritta “JusT&T Married”. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul luogo o sulla data dell’evento. La coppia non ha ancora commentato pubblicamente. La notizia si diffonde dopo le indiscrezioni sui preparativi e le misure di sicurezza adottate.

Telefoni sequestrati e un giardino incantato. Sono solo due dei dettagli finora emersi delle nozze più attese dell’anno. Il presidente Trump ha anche risposto alla scritta “JusT&T Married” È ufficiale.Taylor Swift e Travis Kelce sono marito e moglieormai da un giorno. A Manhattan, nel Madison Square Garden le due star hanno pronunciato il tanto atteso “Sì”. Secondo quanto riportaRepubblica, a sancire il legame tra la regina del pop e il capitano dei Cheifs di Kansas City, è stato l’amico attoreAdam Sandler. Un suo personaggio del filmHappy Gilmoredel 1996 aveva inspirato proprio la canzone che Taylor ha dedicato al marito:Wi$h Li$t.La location romantica con un pizzico di magia:scritte lilla fuori e un giardino fatato dentro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Taylor Swift e Travis Kelce, i primi dettagli sulle nozze “segrete”

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Taylor Swift And Travis Kelce In TROUBLE! | TMZ TV Ep 6/25/26

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