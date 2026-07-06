Tari più leggera per le imprese e le famiglie

Notizia in breve

Le bollette della Tari sono state ridotte del 14,69% per le famiglie e dell’8,72% per le imprese a Vimodrone. I contribuenti che hanno ricevuto gli avvisi di pagamento riceveranno un importo più basso rispetto all’anno precedente. La diminuzione delle tariffe deriva dalle azioni di contrasto all’evasione fiscale portate avanti dal Comune. La riduzione si applica alle tariffe di quest’anno e riguarda le utenze domestiche e commerciali.