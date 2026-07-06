Tari più leggera per le imprese e le famiglie
Le bollette della Tari sono state ridotte del 14,69% per le famiglie e dell’8,72% per le imprese a Vimodrone. I contribuenti che hanno ricevuto gli avvisi di pagamento riceveranno un importo più basso rispetto all’anno precedente. La diminuzione delle tariffe deriva dalle azioni di contrasto all’evasione fiscale portate avanti dal Comune. La riduzione si applica alle tariffe di quest’anno e riguarda le utenze domestiche e commerciali.
Bollette della Tari più leggere per famiglie (-14,69%) e imprese (-8,72%) di Vimodrone. I contribuenti che in questi giorni hanno ricevuto gli avvisi di pagamento potranno beneficiare di una riduzione delle tariffe rispetto allo scorso anno, frutto dell’attività di contrasto all’evasione fiscale portata avanti dal Comune. Il calo riguarda tutte le utenze, domestiche e business. Per fare qualche esempio, un nucleo di quattro persone che vive in un appartamento di 88 metri quadrati pagherà 20,91 euro in meno rispetto al 2025. Più consistente il risparmio per le attività economiche: un bar di 154 metri quadrati vedrà ridursi la bolletta di 216,27 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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