Bollette Tari più leggere in Umbria | il nuovo piano rifiuti promette 22 milioni di risparmi all' anno per famiglie e imprese

In Umbria, le bollette Tari saranno più leggere grazie a un nuovo piano rifiuti che prevede risparmi di circa 22 milioni di euro all’anno per famiglie e imprese. La regione ha deciso di abbandonare la gestione emergenziale dei rifiuti, senza pianificare nuovi inceneritori o ampliamenti delle discariche esistenti. Questa svolta si inserisce in un quadro di modifiche alle politiche ambientali regionali.

La Regione Umbria cambia passo sulla gestione dei rifiuti. Addio alla logica dell'emergenza, niente nuovi inceneritori, stop all'ampliamento delle discariche. Al loro posto, un piano basato sull'economia circolare, con obiettivi ambiziosi al 2030: ridurre del 10% la produzione totale di rifiuti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Via libera al dl Bollette, Meloni: Oltre 5 miliardi di risparmi e benefici per famiglie e imprese (video)In un video sui social la Premier racconta nel dettaglio le misure contenute nell'atteso provvedimento sulle "misure urgenti per la riduzione del... Tari alle stelle: famiglie costrette a pagare oltre 350 euro all’anno per lo smaltimento rifiutiLe famiglie italiane sono costrette a pagare in media 350 euro all’anno per la Tari, la tassa sui rifiuti, con differenze che arrivano a più del... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Restyling sito istituzionale e Sportello telematico polifunzionale: la presentazione al Teatro Traetta. Taormina, dopo la stangata l'Amministrazione promette bollette rifiuti più leggereCittadini e titolari di attività di Taormina riceveranno una bolletta meno salata per la tassa rifiuti 2026. Lo annuncia l’Amministrazione comunale, presentando lo studio sulla Tari per il calcolo del ... sikilynews.it Tari 2026, cambia tutto: nuove scadenze, nuovo calcolo e bonus automatico. Come funzionaLa Tari 2026 cambia passo. Non solo per le scadenze, che diventano più elastiche per i Comuni , ma anche per il modo in cui verrà costruito il ... notizie.tiscali.it