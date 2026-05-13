Tari più leggera a Mercato San Severino | al via il Bonus Sociale e le riduzioni che vanno dall’8 al 40%
A Mercato San Severino sono state introdotte agevolazioni sulla tassa sui rifiuti. È stato avviato il Bonus Sociale che offre riduzioni sulle tariffe per le utenze domestiche e per diverse attività commerciali come ristoranti, pizzerie, trattorie, pub, alberghi, associazioni, luoghi di culto e musei. Le riduzioni variano tra l’8 e il 40 per cento, con l’obiettivo di sostenere le fasce più deboli e le attività locali.
Buone notizie per i contribuenti sanseverinesi, con l’applicazione del Bonus Sociale a sostegno delle fasce deboli e riduzioni che vanno dall’8 al 40% per utenze domestiche, attività della ristorazione (ristoranti, pizzerie, trattorie e pub), alberghi, associazioni, luoghi di culto, musei e.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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