‘Basta ricevere degli ordini’ | gelo in diretta tra Tardelli e Paola Ferrari sul caso Balogun

Notizia in breve

Durante una trasmissione televisiva, Marco Tardelli e Paola Ferrari hanno discusso sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica automatica dell’attaccante degli Stati Uniti. Balogun, espulso nella partita contro la Bosnia, era stato temporaneamente sospeso prima della decisione finale. La sospensione della squalifica ha suscitato reazioni contrastanti tra i commentatori, senza che siano state fornite motivazioni ufficiali o dettagli sul procedimento.