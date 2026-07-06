Il tribunale amministrativo ha revocato il provvedimento di daspo nei confronti di un giovane calciatore coinvolto in una rissa durante una partita juniores. Dopo essere stato espulso per un fallo, avrebbe minacciato l’arbitro dicendo: “Ti ammazzo”. La decisione segue la contestazione del provvedimento originario, che era stato applicato dopo l’incidente in campo.

FIRENZE La rissa in campo nella partita del campionato juniores fra Sagginale-Ideal Club Incisa aveva fatto scattare un daspo nei confronti di un giovane calciatore della compagine di casa che, dopo essere stato espulso per un fallo di gioco, avrebbe minacciato l’arbitro esclamando: "Ti ammazzo". Ma per il Tar, a cui il calciatore, assistito dagli avvocati Fabio Orlando e Guido Tatangelo, aveva fatto ricorso, le responsabilità del ’daspato’ non sono state accertate compiutamente: in presenza di un "difetto d’istruttoria", il daspo, che lo avrebbe tenuto lontano dalle manifestazioni professionistiche e dilettantistiche, è stato annullato. Era l’aprile del 2025, volata finale del girone D degli Juniores. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tar, revocato. Daspo al baby calciatore

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