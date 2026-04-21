Copiano avversario steso con un pugno | Daspo per 5 anni al calciatore del Marzano

Il 12 aprile 2026, un calciatore di 29 anni è stato coinvolto in un episodio di violenza durante una partita a Pavia, quando ha colpito con un pugno un avversario. In seguito all'accaduto, il questore della città ha deciso di applicare un divieto di accesso alle manifestazioni sportive di cinque anni. La misura è stata ufficialmente comunicata e avrà effetto immediato, impedendo al calciatore di partecipare alle prossime competizioni ufficiali.

Pavia, 12 aprile 2026 - Lontano dai campi per cinque anni. Il questore di Pavia ha infatti emesso un Daspo sportivo, della durata appunto di cinque anni, nei confronti del calciatore 29enne che lo scorso 12 aprile aveva steso con pugno al volto un avversario. Il "grave episodio di violenza" era avvenuto sul campo del Copiano, dov'era in corso la partita col Marzano, valido per la 26esima e ultima giornata du campionato del girone B di Terza Categoria. L’aggressione. “A seguito di un normale fallo di gioco fischiato dall'arbitro - la ricostruzione dei fatti della polizia Anticrimine che ha elaborato il provvedimento - l'uomo ha sferrato senza alcuna giustificazione un violento pugno al volto di un avversario che si trovava girato di spalle.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Copiano, avversario steso con un pugno: Daspo per 5 anni al calciatore del Marzano Notizie correlate Copiano, la partita di calcio col Marzano finisce a botte: giocatore 27enne in ospedaleCopiano (Pavia), 12 aprile 2026 - Ambulanza e carabinieri al campo di calcio di Copiano, per un episodio violento che di sportivo non sembrerebbe... Invasione di campo al Palacoscioni: calciatore aggredito con un pugno, indagano i carabinieriDoveva essere una partita di calcio a 5 come tante, ma si è trasformata in un episodio di violenza. Tutti gli aggiornamenti Copiano, avversario steso con un pugno: Daspo per 5 anni al calciatore del MarzanoPavia, 12 aprile 2026 - Lontano dai campi per cinque anni. Il questore di Pavia ha infatti emesso un Daspo sportivo, della durata appunto di cinque anni, nei confronti del calciatore 29enne che lo ... ilgiorno.it Choc alla partita di calcio: discute con l’avversario e gli dà un pugno in facciaLa gara tra Copiano e Marzano (squadre gemellate) interrotta al 40esimo minuto per soccorrere il giocatore, svenuto dopo l’aggressione fisica ... laprovinciapavese.gelocal.it