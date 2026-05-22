Daspo revocato dopo due anni | Mai indagato ma costretto a limitazioni e divieti

Dopo due anni, un Daspo è stato revocato pochi mesi prima della scadenza naturale, anche se durante tutto il periodo non è stato accompagnato da alcuna iscrizione nel registro degli indagati. La misura aveva imposto limitazioni e divieti senza che fosse formalmente coinvolta in procedimenti penali. La revoca è avvenuta nella città di Taranto, dove si sono conclusi i provvedimenti restrittivi senza ulteriori sviluppi giudiziari nei confronti della persona interessata.

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