Daspo revocato dopo due anni | Mai indagato ma costretto a limitazioni e divieti
Dopo due anni, un Daspo è stato revocato pochi mesi prima della scadenza naturale, anche se durante tutto il periodo non è stato accompagnato da alcuna iscrizione nel registro degli indagati. La misura aveva imposto limitazioni e divieti senza che fosse formalmente coinvolta in procedimenti penali. La revoca è avvenuta nella città di Taranto, dove si sono conclusi i provvedimenti restrittivi senza ulteriori sviluppi giudiziari nei confronti della persona interessata.
TARANTO - Un Daspo della durata di due anni, mai accompagnato da un’iscrizione nel registro degli indagati, e revocato soltanto a pochi mesi dalla naturale scadenza. È la vicenda denunciata dall’avvocato Giuseppe Milli del foro di Lecce, che assiste un giovane tifoso di 23 anni del Casarano. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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