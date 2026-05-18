TALENT ZONE | Facciamo Tennis | dentro la testa di Carla Giambelli
Carla Giambelli, nata nel 2008, si distingue nel panorama del tennis italiano come una giovane promessa. Nel 2024 ha conquistato il titolo di Campionessa Europea U16 e figura già nel ranking WTA. La sua crescita si nota anche per le qualità tecniche e la maturità mentale, caratteristiche che la differenziano tra le altre giovani atlete. La sua evoluzione nel circuito giovanile e professionistico continua a essere oggetto di attenzione nel settore.
Carla Giambelli, classe 2008, è una delle promesse più luminose del tennis italiano. Campionessa Europea U16 nel 2024 e già nel ranking WTA, Carla non è solo un talento precoce, ma una combinazione esplosiva di tecnica, ritmo e maturità mentale non scontata. In questa puntata di TALENT ZONE, scopriamo la ragazza dietro la racchetta: dalle vittorie giovanili fino ai sogni di gloria sull’erba di Wimbledon. Carla ci racconta la sua preparazione mentale e fisica e come gestisce le pressioni. Un viaggio tra la “bestia” agonistica che scende in campo e la ragazza che sogna i palcoscenici del Grande Slam. Conduce: Sofia Altavilla Nel video potrai scoprire: Dall’America all’Europa: l’esperienza formativa a Miami e la scalata verso il titolo di Campionessa Europea. 🔗 Leggi su Oasport.it
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