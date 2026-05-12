TALENT ZONE | Parte del tutto | la pallavolo spensierata di Pardo Mati

Pardo Mati, nato nel 2006 a Grosseto, si è distinto nella pallavolo durante la stagione 2025-2026. Con i suoi 206 centimetri di altezza, è stato uno dei protagonisti principali di questa annata. La sua presenza in campo ha attirato l'attenzione degli appassionati, contribuendo alle partite e ai risultati della squadra. La sua crescita nel mondo della pallavolo continua a suscitare interesse tra tifosi e addetti ai lavori.

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Nato nel 2006 a Grosseto, dall’alto dei suoi 206 cm Pardo Mati ha vissuto una stagione 2025-2026 da assoluto protagonista. Dopo un fisiologico anno di adattamento, il giovanissimo centrale ha scalato le gerarchie nel roster del Valsa Group Modena, affermandosi come titolare inamovibile nel campionato “più bello del mondo”. Una fiducia totale da parte della società e dell’allenatore, che lo ha portato anche ad essere tra i convocati di De Giorgi per gli impegni estivi della nazionale maggiore. In questa puntata, dopo una stagione vissuta ad altissima intensità, Pardo si racconta. Parla della pressione e della responsabilità di scendere in campo in una delle piazze più storiche ed esigenti d’Italia.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - TALENT ZONE | Parte del tutto: la pallavolo spensierata di Pardo Mati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TALENT ZONE | Parte del tutto: la pallavolo spensierata di Pardo Mati Notizie correlate TALENT ZONE | La fame di esperienza nella pallavolo di Linda MagnaniNata nel 2007 e cresciuta nel settore giovanile di Scandicci, Linda Magnani ha compiuto un importante salto di categoria passando direttamente dalla... L’ascesa di Pardo Mati: è il centrale che l’Italia aspettava?Tra le note più interessanti della stagione di Superlega c’è senza dubbio la crescita di Pardo Mati, uno dei volti nuovi della Valsa Group Modena e,... Si parla di: Coachellula: tanta musica e cibo a Trontano per sostenere la donazione di midollo osseo - Ossola; Siderno, la tempesta Harry devasta il litorale: crolla una parte del vecchio pontile (video). I talent del farseer fanno senso per i draenei? reddit