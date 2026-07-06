Tajani sigla accordo storico con il Consiglio di Cooperazione del Golfo

Da napolipiu.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il vicepremier e ministro degli Esteri ha incontrato il Segretario Generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Incontro Strategico tra Italia e Consiglio di Cooperazione del Golfo. ROMA (ITALPRESS) – Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha recentemente realizzato un incontro significativo con Jasim AlBudaiwi, Segretario Generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG). Durante questo incontro, è emersa l’importanza di un confronto approfondito sugli scenari regionali che permette di rafforzare la collaborazione tra Italia e CCG sia a livello politico che economico. Tajani ha sottolineato come la cooperazione con i Paesi del Golfo sia cruciale per affrontare le sfide comuni in un contesto di crescente instabilità geopolitica. Questo incontro rappresenta un passo concreto verso il consolidamento dei legami e della cooperazione in diverse aree strategiche. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

tajani sigla accordo storico con il consiglio di cooperazione del golfo
© Napolipiu.com - Tajani sigla accordo storico con il Consiglio di Cooperazione del Golfo.
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Supercentro, socio del gruppo CRAI, sigla in Puglia un importante accordo con il gruppo Carni e AffiniSupercentro, società attiva nel settore della distribuzione alimentare nel sud Italia e recentemente entrata nel Gruppo CRAI, ha firmato un accordo...

Tajani: «Non chiediamo una nuova missione nel Golfo: a Hormuz solo dopo la pace e con il sì del Parlamento»Il ministro degli esteri ha chiarito che il governo non intende proporre una nuova missione nel Golfo, specificando che un’eventuale presenza a...

consiglio di cooperazione tajani sigla accordo storicoGolfo: Tajani rafforza partenariato con Consiglio cooperazione, intesa per consultazioni politiche (2)Il ministro Tajani ha ribadito il sostegno dell'Italia al rafforzamento del partenariato strategico tra l'Unione europea e il Consiglio ... agenzianova.com

consiglio di cooperazione tajani sigla accordo storicoTunisia-Italia: Tajani, cooperazione dello sviluppo un altro pilatro del partenariatoLa cooperazione dello sviluppo è un altro pilastro centrale del partenariato di crescita condivisa tra Italia e Tunisia. Lo ha detto ... agenzianova.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web