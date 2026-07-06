Il vicepremier e ministro degli Esteri ha incontrato il Segretario Generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo.

Incontro Strategico tra Italia e Consiglio di Cooperazione del Golfo. ROMA (ITALPRESS) – Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha recentemente realizzato un incontro significativo con Jasim AlBudaiwi, Segretario Generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG). Durante questo incontro, è emersa l’importanza di un confronto approfondito sugli scenari regionali che permette di rafforzare la collaborazione tra Italia e CCG sia a livello politico che economico. Tajani ha sottolineato come la cooperazione con i Paesi del Golfo sia cruciale per affrontare le sfide comuni in un contesto di crescente instabilità geopolitica. Questo incontro rappresenta un passo concreto verso il consolidamento dei legami e della cooperazione in diverse aree strategiche. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tajani sigla accordo storico con il Consiglio di Cooperazione del Golfo.

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