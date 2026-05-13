Supercentro socio del gruppo CRAI sigla in Puglia un importante accordo con il gruppo Carni e Affini
Supercentro, società attiva nel settore della distribuzione alimentare nel sud Italia e recentemente entrata nel Gruppo CRAI, ha firmato un accordo di collaborazione con il Gruppo Carni e Affini, un’azienda consolidata nella regione di Foggia. La partnership riguarda aspetti di fornitura e distribuzione e si inserisce in un piano di sviluppo commerciale. L’annuncio è stato comunicato attraverso un comunicato ufficiale delle parti coinvolte.
Supercentro, tra le principali realtà della distribuzione alimentare nel Mezzogiorno e da gennaio nuovo socio del Gruppo CRAI, annuncia una partnership strategica con il Gruppo Carni e Affini, storica realtà del territorio foggiano.L’accordo nasce con un obiettivo chiaro: valorizzare le.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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