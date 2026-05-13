Il ministro degli esteri ha chiarito che il governo non intende proporre una nuova missione nel Golfo, specificando che un’eventuale presenza a Hormuz avverrebbe solo dopo il raggiungimento della pace e con l’approvazione del Parlamento. L’obiettivo dichiarato è quello di sostenere la libertà di navigazione nello Stretto, senza tuttavia pianificare interventi militari senza un consenso istituzionale.

L’impegno del governo per la pace e per contribuire a garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. È questo il focus della doppia audizione dei ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e della Difesa, Guido Crosetto, davanti alle commissioni congiunte di Camera e Senato. Un appuntamento che precede il premier time di Giorgia Meloni in programma al Senato alle 16.30 e che, in base alle domande predisposte dai gruppi, sarà principalmente orientato sui temi economici: dal fisco al lavoro, dal Sud al Piano Casa, passando inevitabilmente anche dalle misure per fare fronte alle conseguenze delle crisi internazionali. Tajani sgombra «il campo dagli equivoci».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tajani: «Non chiediamo una nuova missione nel Golfo: a Hormuz solo dopo la pace e con il sì del Parlamento»

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