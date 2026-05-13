Tajani | Non chiediamo una nuova missione nel Golfo | a Hormuz solo dopo la pace e con il sì del Parlamento

Da secoloditalia.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli esteri ha chiarito che il governo non intende proporre una nuova missione nel Golfo, specificando che un’eventuale presenza a Hormuz avverrebbe solo dopo il raggiungimento della pace e con l’approvazione del Parlamento. L’obiettivo dichiarato è quello di sostenere la libertà di navigazione nello Stretto, senza tuttavia pianificare interventi militari senza un consenso istituzionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’impegno del governo per la pace e per contribuire a garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. È questo il focus della doppia audizione dei ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e della Difesa, Guido Crosetto, davanti alle commissioni congiunte di Camera e Senato. Un appuntamento che precede il premier time di Giorgia Meloni in programma al Senato alle 16.30 e che, in base alle domande predisposte dai gruppi, sarà principalmente orientato sui temi economici: dal fisco al lavoro, dal Sud al Piano Casa, passando inevitabilmente anche dalle misure per fare fronte alle conseguenze delle crisi internazionali. Tajani sgombra «il campo dagli equivoci».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

tajani non chiediamo una nuova missione nel golfo a hormuz solo dopo la pace e con il s236 del parlamento
© Secoloditalia.it - Tajani: «Non chiediamo una nuova missione nel Golfo: a Hormuz solo dopo la pace e con il sì del Parlamento»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Hormuz, Tajani: «Non chiediamo una nuova operazione nel Golfo, impegno solo dopo la pace»La crisi dello Stretto di Hormuz è al centro dell’audizione dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, davanti alle Commissioni riunite Esteri e...

Hormuz riaperto, ora l’Europa prepara la missione militare. Meloni: «Navi italiane? Solo col sì del Parlamento». Ma Trump gela gli alleati – I videoUna nuova Coalizione dei Volenterosi, questa volta per garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz.

Temi più discussi: Hormuz, Tajani: Non chiediamo una nuova operazione nel Golfo, impegno solo dopo la pace; Tajani: 'Non chiediamo una nuova operazione nel Golfo, impegno solo dopo la pace'; Tajani: Non chiediamo autorizzazione a una missione militare nel Golfo; Tajani: Noi solidi alleati. Non con un leader ma con l’America.

tajani non chiediamo unaIran, Tajani: Non chiediamo di autorizzare nuova missione militareRoma, 13 mag. (askanews) - Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. L'intento è condividere con il Parlamento, nel quadro di un confronto aperto e trasparente, ... libero.it

tajani non chiediamo unaTajani: Non chiediamo autorizzazione per operazione nel Golfo, impegno a Hormuz solo dopo la paceSgombero il campo da equivoci, non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo ma condividere l'impegno del governo per la pace e il percorso che potrebbe portare a un nost ... ilgiornale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web