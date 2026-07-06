Tajani | Parole Trump si commentano da sole Crosetto | Le persone passano ma con gli Usa i rapporti devono restare

Dopo il nuovo attacco di Donald Trump contro la premier italiana, con un meme pubblicato su Truth, il ministro della Difesa ha dichiarato che le persone passano, ma i rapporti con gli Stati Uniti devono restare. Il ministro degli Esteri ha commentato che le parole di Trump si commentano da sole. Non sono stati annunciati interventi ufficiali o azioni concrete in risposta alle dichiarazioni.

Dopo il nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni, con il tycoon che su Truth ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda, il tutto accompagnato dalla didascalia «serve un ordine restrittivo», sono giunte in mattinata le prime parole di commento da parte di alcuni esponenti del governo Meloni. Nessun commento invece dalla premier. È stato ribadito il concetto che le distanze tra i leader non hanno (e non devono avere) ripercussioni sul rapporti tra i due paesi, che rimangono sostanzialmente e tradizionalmente solidi. Dopo l’ultimo attacco di Trump a Giorgia Meloni «non ho avuto nessuna reazione, la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato fondamentale come gli Usa». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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