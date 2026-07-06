Un esponente del governo ha commentato il recente post di Donald Trump su Truth, in cui il presidente americano ha condiviso un meme con la premier italiana, accompagnato dalla didascalia “serve un ordine restrittivo”. L’immagine mostra la Meloni che guarda Trump, che ha scritto anche che le persone passano, ma i rapporti con gli Stati Uniti devono rimanere. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito.

Dopo il nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni, con il tycoon che su Truth ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda, il tutto accompagnato dalla didascalia «serve un ordine restrittivo», arrivano le prime parole di commento da parte di un esponente del Governo Meloni. Nessun commento invece da Palazzo Chigi. Dopo l’ultimo attacco di Trump a Giorgia Meloni «non ho avuto nessuna reazione, la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato fondamentale come gli Usa». Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in diretta a Sky Tg24 Live In. «Le persone passano ma i rapporti» con gli alleati «devono rimanere, non ho pensato a nulla e ho guardato altro», ha concluso. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Nuovo attacco di Trump a Meloni, Crosetto: «Le persone passano ma con gli Usa i rapporti devono restare»

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Nuovo attacco di Trump: Gli USA non aiuteranno lItalia. Meloni a Parigi con i leader UE

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