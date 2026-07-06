Dopo l'ultimo attacco di Trump a Giorgia Meloni il governo fa quadrato. La linea di palazzo Chigi è chiara: non rispondere alle provocazioni. Lo ha detto anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a SkyTg24 Live In: "La cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato fondamentale come gli Usa", ha spiegato, "Le persone passano ma i rapporti devono rimanere". Della stessa opinione il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi: "Ho letto pure io un po' di commenti sulla stampa, tra l'altro un po critica come espressione in questo momento", ha aggiunto sempre a SkyTg24 Live In, "Io credo che noi dobbiamo puntare al fatto che, come si è visto, i rapporti con gli Stati Uniti sono dei rapporti incrollabili" che "non vengono messi in discussione neanche da queste fibrillazioni delle quali ancora non è chiara la natura". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Trump attacca Meloni, Crosetto: "Le persone passano". Piantedosi: "Con Usa rapporti incrollabili"

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