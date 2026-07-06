Tadej Pocagar disarmante prova di forza | tappa e maglia a Les Angles
Tadej Pogacar ha conquistato la tappa e la maglia leader a Les Angles, confermando la sua volontà di dominare questa stagione. Dopo aver aiutato un compagno di squadra in una precedente frazione, oggi ha preso l’iniziativa in autonomia, dimostrando la sua forza in salita. La vittoria arriva dopo aver mostrato un’ottima condizione durante la gara.
Era solo questione di tempo: Tadej Pogacar quest’anno ha voglia di fare le cose in grande. Dopo che ieri ha regalato la vittoria al compagno di squadra del Toro oggi si è messo in proprio e ha messo in scena il suo consueto show. Il campione del mondo si impone sul traguardo di Les Angles nella terza tappa del Tour de France 2026 e si prende, grazie agli abbuoni, anche la Maglia Gialla. La performance odierna è un segnale quasi decisivo verso Parigi: con questa condizione lo sloveno non è neanche avvicinabile. Partenza a ritmi folli, come ampiamente previsto. Tantissimi a cercare la fuga, diversi corridori in difficoltà ed anche una caduta: la somma delle cose ha praticamente distrutto il plotone principale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tadej Pogacar & Isaac del Toro Training for the Tour de France 2026
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