Era solo questione di tempo: Tadej Pogacar quest’anno ha voglia di fare le cose in grande. Dopo che ieri ha regalato la vittoria al compagno di squadra del Toro oggi si è messo in proprio e ha messo in scena il suo consueto show. Il campione del mondo si impone sul traguardo di Les Angles nella terza tappa del Tour de France 2026 e si prende, grazie agli abbuoni, anche la Maglia Gialla. La performance odierna è un segnale quasi decisivo verso Parigi: con questa condizione lo sloveno non è neanche avvicinabile. Partenza a ritmi folli, come ampiamente previsto. Tantissimi a cercare la fuga, diversi corridori in difficoltà ed anche una caduta: la somma delle cose ha praticamente distrutto il plotone principale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pocagar, disarmante prova di forza: tappa e maglia a Les Angles

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Tadej Pogacar & Isaac del Toro Training for the Tour de France 2026

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