Tac svela i segreti di una testa bronzea da San Casciano dei Bagni

Da lapresse.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una testa bronzea proveniente da San Casciano dei Bagni è stata sottoposta a TAC presso il Paideia International Hospital a Roma. La scansione ha rivelato dettagli nascosti sulla struttura e sull’età dell’oggetto. Nessun altro elemento è stato comunicato, né informazioni sullo stato di conservazione o su eventuali analisi successive. La scoperta si inserisce in un progetto di diagnostica per immagini applicata all’archeologia.

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Diagnostica per immagini al servizio dell’archeologia. Accade a Roma, al Paideia International Hospital: questa volta a ‘fare la Tac’ è stata una testa bronzea proveniente da  San Casciano dei Bagni. In questa località toscana, qualche anno fa, è stato scoperto un tesoro rimasto nascosto per oltre duemila anni dal fango e dall’acqua bollente delle vasche sacre. Gran parte dei reperti è datata tra il II e il I secolo a.C.: il deposito votivo contava oltre 24 statue in bronzo di raffinatissima fattura, cinque delle quali alte quasi un metro, tutte integre e in perfetto stato di conservazione. Capolavori che offrono uno sguardo inedito sui rituali di guarigione e le pratiche religiose della zona, oltre duemila anni fa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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