Nuovo accordo fra ministero Regione e Comune per valorizzare il sito di San Casciano dei Bagni

Un nuovo accordo tra ministero, Regione e Comune mira a promuovere la valorizzazione del sito di San Casciano dei Bagni. L’intesa prevede interventi congiunti per sviluppare e tutelare il patrimonio storico e culturale dell’area. La collaborazione tra le istituzioni si inserisce in un progetto più ampio per rilanciare il turismo e migliorare l’accessibilità del luogo. Nessuna data specifica è stata ancora comunicata per l’attuazione delle azioni previste.

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SAN CASCIANO DEI BAGNI.- La Regione Toscana rilancia il percorso di valorizzazione del patrimonio archeologico di San Casciano dei Bagni approvando, nell’ultima seduta della giunta regionale, il nuovo schema di accordo di valorizzazione tra ministero della cultura, Regione Toscana, Comune di San Casciano dei Bagni e università per stranieri di Siena. L’intesa, approvata ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, rinnova e rafforza l’accordo già sottoscritto nel 2022, proseguendo il lavoro avviato attorno al sito archeologico del Bagno Grande, divenuto negli ultimi anni uno dei più importanti ritrovamenti archeologici a livello internazionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Nuovo accordo fra ministero, Regione e Comune per valorizzare il sito di San Casciano dei Bagni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Broni, via libera al nuovo accordo per la bonifica della ex Fibronit Sullo stesso argomento San Casciano dei Bagni omaggia i viticoltoriC’è un angolo di Toscana dove le acque termali affiorano da duemila anni, dove il sottosuolo ha restituito di recente uno dei più straordinari tesori... San Casciano dei Bagni. Fonteverde, ipotesi venditaIl resort termale di Fonteverde, eccellenza del lusso a San Casciano dei Bagni, potrebbe presto cambiare proprietà.