San Casciano dei Bagni Fonteverde ipotesi vendita

A San Casciano dei Bagni, il resort termale Fonteverde potrebbe essere venduto a breve. La struttura, nota per il suo livello di lusso, è al centro di un'ipotesi di cessione. Finora non sono stati diffusi dettagli sul possibile acquirente o sulle modalità della transazione. La notizia ha suscitato interesse tra gli operatori del settore e i residenti della zona.

Il resort termale di Fonteverde, eccellenza del lusso a San Casciano dei Bagni, potrebbe presto cambiare proprietà. Il fondo statunitense Oaktree Capital Management, che ha un portafoglio di hotel gestito da Westmont, starebbe infatti valutando la cessione di un gruppo di cinque hotel italiani, per un valore complessivo stimato intorno ai 350 milioni di euro. L’indiscrezione, riportata da Green Street News prima e dal Sole 24Ore poi, riaccende l’attenzione sul futuro di alcune tra le strutture più prestigiose del panorama turistico nazionale. Il portafoglio di hotel in vendita comprende complessivamente tra le 600 e le 650 camere e include sia resort termali in Toscana sia hotel a Milano e a Firenze.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Casciano dei Bagni. Fonteverde, ipotesi vendita Notizie correlate San Casciano dei Bagni omaggia i viticoltoriC’è un angolo di Toscana dove le acque termali affiorano da duemila anni, dove il sottosuolo ha restituito di recente uno dei più straordinari tesori... Leggi anche: La vendita di San Siro: "L’ipotesi ristrutturazione esclusa per volere dei club. Interesse pubblico difeso?" Altri aggiornamenti Temi più discussi: San Casciano dei Bagni. Fonteverde, ipotesi vendita; Centritalia News Informazione Quotidiana; La mostra veneziana su Etruschi e Veneti a Geo; Le Forconate, Doc Colli dell’Etruria Centrale Ràsole 2024. San Casciano dei Bagni. Fonteverde, ipotesi venditaIndiscrezioni sulla volontà del fondo Oaktree di cedere cinque hotel italiani. Per la comunità rappresenta un punto di riferimento di grande valore. lanazione.it Terme di San Casciano dei Bagni, relax tra le colline toscaneIncastonato nella splendida Valdichiana Senese, San Casciano dei Bagni è uno dei borghi termali più affascinanti d’Italia. Con oltre quaranta sorgenti di acque sulfuree che sgorgano naturalmente, ... siviaggia.it SAN CASCIANO - Concorso internazionale “Coramare”: fascia d’oro al coro Quodlibet di San Casciano. Un premio di grande prestigio, vinto nell'ambito di un appuntamento di rilievo nel panorama corale nazionale e internazionale. LEGGI SUL GAZZETTI - facebook.com facebook