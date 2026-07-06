A quasi 80 anni, Sylvester Stallone mantiene una presenza fisica imponente. La sua forma è attribuita all’amicizia con il trainer Franco Columbu, con cui ha partecipato anche a una gara e si è procurato un pettorale lacerato. Tra fine anni Settanta e inizio Ottanta, mentre la saga di Rocky stava rendendo Stallone una star mondiale, l’attore cercava un allenatore in grado di migliorare ulteriormente la sua condizione fisica.

L'incontro che cambiò Rocky Tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli Ottanta, quando la saga di Rocky stava trasformando Stallone in una superstar mondiale, l'attore cercava qualcuno che lo aiutasse a raggiungere una forma fisica sempre più impressionante. La risposta arrivò proprio da Franco Columbu. L'italiano divenne uno dei suoi preparatori di riferimento e contribuì a modellare alcuni dei fisici più iconici della storia del cinema. L'obiettivo non era semplicemente apparire muscoloso sul grande schermo, ma costruire un atleta credibile. Columbu introdusse Stallone a programmi di allenamento ad alta intensità, alternando lavoro con i pesi, esercizi funzionali e sessioni cardiovascolari estenuanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sylvester Stallone, gli 80 anni e il segreto della sua prestanza fisica, frutto dell'amicizia con il trainer Franco Columbu (con cui fece pure una gara e si «strappò» un pettorale)

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Mit 79: Sylvester Stallone offenbart den GRAUSAMEN PREIS für seine Rambo-Rollen

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