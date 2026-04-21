Nell’ultima intervista a Belve, l’attrice e ex modella degli anni Ottanta ha parlato del suo matrimonio con l’attore famoso, definendolo “terribile” e ricordando episodi di cattiveria sia sul piano psicologico che fisico. Ha anche condiviso alcuni dettagli sulla sua esperienza con il bullismo, raccontando i momenti più difficili della sua vita. La sua testimonianza si concentra sui passaggi complicati che l’hanno segnata nel corso degli anni.

«Lei dopo 19 mesi di matrimonio ha fatto le valigie all'improvviso e se n'è andata», osserva la conduttrice Francesca Fagnani. «Qualcosa è cambiato la stessa notte del matrimonio. Terribile, una cosa che non dimenticherò mai. Una tragedia la vita che stava per iniziare. Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente». E aggiunge: «Era ossessivo. Mi sentivo in pericolo, non andava bene». Brigitte Nielsen parla anche delle conseguenze di quella relazione: «Mi ha distrutto la carriera da quando sono andata via da lui. Mi ha fatto entrare nella black list di Hollywood. Non poteva credere che qualcuno lo lasciasse». Tuttavia, Brigitte Nielsen deve rispettare le clausole dell'accordo prematrimoniale che aveva firmato: «Sono come la bomba atomica perché so tutto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Brigitte Nielsen a Belve: «Il matrimonio con Sylvester Stallone? Terribile, una cosa che non dimenticherò mai. Era molto cattivo, psicologicamente e fisicamente»

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