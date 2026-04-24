Il regista ha deciso di trasformare il suo Cop Land del 1997 in una serie TV per Paramount e Miramax, riprendendo in mano quella storia di poliziotti corrotti e sceriffi malinconici che segnò la carriera di Stallone. A volte ritornano, e meno male: James Mangold ha deciso di rimettere le mani su Cop Land, quel gioiellino crime con Sylvester Stallone che nel '97 ci spiegò quanto potesse essere marcio il confine tra New York e il New Jersey. Il fantasma di Stallone e il peso di un cast pazzesco Non aspettatevi però un semplice reboot svogliato: James Mangold fa sul serio. Si è messo al timone come sceneggiatore, regista e produttore esecutivo per conto di Paramount Television Studios e Miramax Television.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cop Land, James Mangold sta sviluppando una serie TV basata sul cult poliziesco con Sylvester Stallone

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James Mangold sta sviluppando una Serie TV tratta da COP LAND, il suo film del 1997 con Sylvester Stallone e Robert De Niro. Il cineasta dirigerà e co-sceneggerà la serie con Robert Levine (The Old Man), che ne sarà lo showrunner. #SerieTV x.com