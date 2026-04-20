I Play Rocky bufera sul biopic | Sylvester Stallone escluso dal progetto? La risposta del regista

Recentemente si è diffusa la notizia di una controversia riguardante un biopic dedicato a un famoso attore di cinema d’azione. L’attore, noto per aver interpretato un ruolo iconico, ha espresso disappunto per non essere stato coinvolto nel progetto. Il regista, invece, ha risposto in modo deciso, chiarendo la propria posizione e senza fare riferimenti diretti all’attore. La vicenda ha suscitato discussioni tra appassionati e addetti ai lavori.

Dppo che Stallone si è lamentato di non essere stato coinvolto nel progetto, la risposta piccata del regista Peter Farrelly non si è fatta attendere. Si solleva la polemica intorno a I Play Rocky, pellicola di Peter Farrelly che racconta la genesi del cult del 1976 Rocky. Dopo le lamentele di Sylvester Stallone per il mancato coinvolgimento, il regista ha fornito la sua versione dei fatti. Il film che racconta la genesi della pellicola che ha lanciato Stallone nell'olimpo delle star, fruttando tre Oscar e una nomination al futuro divo per la sceneggiatura originale, vede Anthony Ippolito nel ruolo del giovane Stallone. Interpellato dai media, il vero interprete ha spiegato di non essere stato coinvolto nel progetto, affermando di essere rimasto "spiazzato e scioccato" nel .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Play Rocky, bufera sul biopic: Sylvester Stallone escluso dal progetto? La risposta del regista Rocky X Michael Corleone! Sylvester Stallone and Al Pacino enjoy a pizza in Beverly hills. #rambo Notizie correlate I Play Rocky: Anthony Ippolito è Sylvester Stallone nelle prime immagini del CinemaConIl film ripercorrerà il dietro le quinte del primo leggendario film della saga di Rocky scritto e interpretato da un allora praticamente sconosciuto... Leggi anche: I prodigi di Rocky Balboa: la favola di Sylvester Stallone compie cinquant’anni Contenuti e approfondimenti I Play Rocky, bufera sul biopic: Sylvester Stallone escluso dal progetto? La risposta del registaDppo che Stallone si è lamentato di non essere stato coinvolto nel progetto, la risposta piccata del regista Peter Farrelly non si è fatta attendere. movieplayer.it I Play Rocky: Anthony Ippolito è il giovane Stallone nel primo emozionante footage mostrato al CinemaConAmazon MGM presenta al CinemaCon I Play Rocky. Anthony Ippolito interpreta un giovane Sylvester Stallone nella lotta per realizzare il capolavoro del 1976. universalmovies.it