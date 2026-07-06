Svuota il conto cointestato del padre per mettere al sicuro i soldi dopo le seconde nozze | figlio condannato a restituire 134 mila euro

Un uomo è stato condannato a restituire 134 mila euro dopo aver effettuato quattro bonifici consecutivi per un totale di 180 mila euro. L’obiettivo dichiarato era svuotare il conto cointestato con il padre per mettere al sicuro i risparmi di famiglia, presumibilmente dopo le seconde nozze. La decisione si basa sull’accertamento di operazioni ritenute illecite, che hanno portato alla condanna dell’individuo a restituire la somma.

Quattro bonifici consecutivi per un totale di 180 mila euro con l’obiettivo di svuotare il conto corrente del padre e mettere “al sicuro” i risparmi di famiglia. Una mossa unilaterale che è costata carissima a un uomo di Rimini, condannato dal Tribunale locale a restituire al genitore la bellezza di oltre 134 mila euro. La sentenza, firmata dalla giudice Giorgia Bertozzi Bonetti, ha smontato punto per punto la linea difensiva del figlio, basata sul timore di un tracollo finanziario del padre e su presunti crediti lavorativi mai formalizzati. Le seconde nozze e i bonifici. La frattura tra i due, come ricostruito dal Corriere Romagna, si era consumata nel settembre del 2019, in seguito al secondo matrimonio dell’anziano genitore. 🔗 Leggi su Open.online

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Rimini, svuota il conto corrente del padre con 4 bonifici. Il figlio condannato a un risarcimento di 134mila euroUn uomo ha trasferito tramite quattro bonifici circa 134mila euro dal conto cointestato con il padre al proprio conto personale.

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