sposta i soldi dal conto cointestato col padre il tribunale lo condanna a restituire 134mila euro

Rimini, 5 luglio 2026 – Un riminese è stato condannato dal Tribunale a restituire al padre oltre 134mila euro: la causa era nata dal trasferimento di 180mila euro da un conto condiviso tra i due al proprio conto corrente. I trasferimenti di denaro – come riporta il Corriere Romagna – erano stati decisi dal figlio, ha spiegato quest’ultimo, per mettere al sicuro il patrimonio paterno, che riteneva minacciato dal momento in cui il padre aveva contratto un secondo matrimonio. I quattro bonifici, dal valore compreso fra 30mila e 50mila euro, per un totale di 180mila euro, risalivano al 2019. Il padre è tuttavia riuscito a dimostrare in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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