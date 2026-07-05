Un uomo ha trasferito tramite quattro bonifici circa 134mila euro dal conto cointestato con il padre al proprio conto personale. La giustizia ha condannato il figlio a risarcire questa somma, che rappresenta il denaro sottratto. La decisione si è basata sul fatto che i bonifici sono stati effettuati senza il consenso del genitore. La somma dovrà essere restituita all’intestatario del conto.

Aveva svuotato il conto corrente cointestato con il padre, trasferendo il denaro sul proprio conto personale attraverso quattro bonifici. Ora, però, dovrà restituire oltre 134mila euro. Lo ha stabilito il Tribunale di Rimini che, con una sentenza della giudice Giorgia Bertozzi Bonetti, ha condannato il figlio a restituire al genitore parte delle somme precedentemente prelevate. La vicenda, riportata dal Corriere Romagna, nasce dal deterioramento dei rapporti tra i due, ulteriormente amplificato dopo il secondo matrimonio dell'uomo. Secondo la versione del figlio, il cambiamento degli equilibri familiari e il progressivo allontanamento del padre dal nucleo originario lo avrebbero spinto a mettere al sicuro il patrimonio paterno, nella paura che potesse essere disperso. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Rimini, svuota il conto corrente del padre con 4 bonifici. Il figlio condannato a un risarcimento di 134mila euro

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