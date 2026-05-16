Sinner oltre la pioggia oltre la fatica oltre la pressione | a Roma vince un fenomeno che non somiglia più a nessuno

Da ezrome.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, durante le semifinali degli Internazionali BNL d’Italia, si sono svolte sfide che sono durate complessivamente diciotto ore e ventidue minuti. In questa giornata, un giovane tennista ha superato le avversità di pioggia, fatica e pressione, arrivando alla vittoria. La partita si è protratta per molte ore, coinvolgendo due giocatori in un confronto intenso e prolungato. Alla fine, uno dei protagonisti ha conquistato l'accesso alla finale, lasciando il pubblico senza respiro.

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Internazionali BNL d’Italia, semifinale Diciotto ore e ventidue minuti. Tanto è passato tra l’ultimo punto giocato ieri sera, sotto un acquazzone che il Foro Italico non aveva il diritto di subire a quell’ora di una semifinale così, e il primo punto di oggi pomeriggio, quando Daniil Medvedev (bisogna riconoscerglielo) ha rimesso il piede in campo con un ace e ha chiuso quel benedetto settimo game del terzo set che ieri sera ci aveva lasciati tutti in apnea. Diciotto ore e ventidue minuti in cui un atleta normale, un campione normale, persino un top?10 normale, avrebbe avuto il diritto di smarrirsi. Jannik Sinner non è normale. Nel senso migliore di questa affermazione, ovviamente. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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