Durante le selezioni canadesi per i Campionati Pan Pacifici, una nuotatrice ha stabilito un nuovo record nei 200 farfalla femminili, battendo il precedente più longevo. La nuotatrice ha utilizzato un costume tradizionale e ha concluso la gara con un tempo che supera quello del record precedente. L’evento si è svolto a Montreal e si inserisce nella stagione estiva, chiamata Summer. La nuotatrice ha scritto un nuovo capitolo nella storia delle competizioni di nuoto.

L'estate è davvero arrivata, e il suo nome è Summer. A Montreal, durante la serata inaugurale delle selezioni canadesi per i Campionati Pan Pacifici di agosto a Irvine, Summer McIntosh ha scritto un'altra pagina di storia del nuoto. La campionessa di Toronto, che compirà vent'anni il prossimo 18 agosto, ha finalmente raggiunto un traguardo inseguito fin dal 2022, anno in cui conquistò i 200 farfalla ai Mondiali e poi nel 2024 alle Olimpiadi. Allenata da questa stagione ad Austin da Bob Bowman, storico tecnico di Michael Phelps e oggi alla guida di un gruppo che comprende anche Leon Marchand, Hubert Kos, Shaine Casas, Carson Foster, Regan Smith e Simone Manuel, McIntosh ha stabilito il nuovo record mondiale dei 200 farfalla con il tempo di 2'01"65. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Super McIntosh! Fa cadere il record più longevo del nuoto donne: i 200 farfalla, fatto con il "costumone"

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