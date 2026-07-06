Nuoto | Mcintosh firma nuovo record mondo donne nei 200 m farfalla
Una nuotatrice canadese di 19 anni ha stabilito un nuovo record del mondo nei 200 metri farfalla femminili durante i Trials nazionali. Ha completato la gara in 2 minuti, 1 secondo e 65 centesimi, superando il precedente primato stabilito da un’atleta cinese nel 2009. La nuotatrice ha migliorato la prestazione di oltre un secondo rispetto al record precedente.
Summer McIntosh da record. Ai Trials canadesi la diciannovenne ha, infatti, messo a segno il nuovo record del mondo femminile nei 200 metri farfalla, battendo in 2' e 1,65'' il precedente primato della cinese Liu Zige, risalente addirittura al 2009. Tre volte campionessa alle Olimpiadi di Parigi del 2004, McIntosh ha esultato battendo i pugni in acqua con un sorriso smagliante, mentre esplodeva di gioia. Da tempo puntava a questo record, arrivando - lo scorso anno - a soli 0,18 secondi dal primato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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