Nuoto | Mcintosh firma nuovo record mondo donne nei 200 m farfalla

Notizia in breve

Una nuotatrice canadese di 19 anni ha stabilito un nuovo record del mondo nei 200 metri farfalla femminili durante i Trials nazionali. Ha completato la gara in 2 minuti, 1 secondo e 65 centesimi, superando il precedente primato stabilito da un’atleta cinese nel 2009. La nuotatrice ha migliorato la prestazione di oltre un secondo rispetto al record precedente.