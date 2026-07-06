Summer McIntosh ha stabilito il nuovo record mondiale nei 200 metri farfalla, migliorando il precedente che durava da 17 anni. La nuotatrice ha completato la gara in un tempo superiore di pochi decimi rispetto al precedente record, segnando un risultato storico per la categoria femminile. La prestazione si è verificata durante una competizione ufficiale, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. È la prima volta che un’atleta giovane raggiunge questa prestazione a livello globale.

Summer McIntosh realizza una delle più grandi imprese della sua giovane carriera e firma il nuovo record mondiale dei 200 farfalla, illuminando la prima giornata dei Trials canadesi di nuoto in corso di svolgimento presso il Parc Olympique di Montreal (che torna ad ospitare un grande evento cinquant’anni dopo le Olimpiadi del 1976) e valevoli come selezione in vista dei Campionati Pan Pacifici di agosto. La 19enne nativa di Toronto ha fermato il cronometro in 2’01?65, effettuando un progresso di 34 centesimi dal 2’01?99 ottenuto nella finale dei Mondiali di Singapore 2025 (quando diventò la seconda donna più veloce della storia nella specialità) e soprattutto battendo dopo 17 anni il record del mondo più longevo del nuoto femminile, il 2’01?81 della cinese Liu Zige stabilito nel 2009. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Summer McIntosh migliora il record del mondo dei 200 farfalla che resisteva da 17 anni!

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Summer McIntosh: The Worlds Most Efficient Freestyle

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