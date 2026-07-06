Dopo ogni escalation di violenza, ci sono brevi pause in cui si cercano incontri tra le parti. Questi momenti di tregua sono spesso seguiti da nuove esplosioni di scontri armati. La regione continua a vivere cicli di violenza, con periodi di calma temporanea che si interrompono rapidamente. Le tensioni tra sunniti e sciiti si manifestano attraverso scontri diretti e instabilità che si ripetono nel tempo.

Inutile farsi illusioni: non vi sarà pace in quella parte di mondo. Vi saranno tregue più o meno lunghe, seguite da improvvise vampate di violenza. Cui seguiranno finti incontri pacificatori. E così si andrà avanti, fin quando le ragioni reali del conflitto troveranno una loro ricomposizione. Per il Medio Oriente vale quello che Winston Churchill diceva per i Balcani: “producono più storia di quanto ne possono digerire”. Troppi allora gli interessi configgenti: i Balcani come luogo di incontro e scontro tra imperi, religioni e culture diverse. Lo stesso mosaico che ora si ritrova sulle sponde del Mediterraneo. Gli imperi, per fortuna, non ci sono più, ma le nuove potenze regionali – dalla Turchia, all’Iran, da Israele all’Arabia Saudita – non sono da meno, come presenza soverchiante. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sunniti e sciiti, il volto profondo del Medio Oriente. L’analisi di Polillo

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