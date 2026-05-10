Le prime navi con gas naturale liquefatto stanno cercando di attraversare lo Stretto di Hormuz, segnando un passo in una fase di tensione tra le nazioni del Medio Oriente. Dopo periodi di blocco e restrizioni, le imbarcazioni riprendono il passaggio in un’area strategica, fondamentale per il commercio energetico globale. Le autorità monitorano attentamente gli spostamenti e le condizioni di sicurezza nelle acque dello stretto.

Le prime navi cariche di gas naturale liquefatto stanno tentando di tornare ad attraversare lo Stretto di Hormuz. Alcune riescono a passare, altre tornano indietro. Alcune navigano addirittura con i transponder spenti per evitare di essere tracciate. Il primo a doppiare lo stretto è stato il cargo di Gnl Al-Kharaitiyat. Ma lo Ukmto – il centro britannico di monitoraggio della sicurezza marittima nell’area del Golfo e del Mar Rosso – ha segnalato un incidente nelle acque al largo di Doha, dove un drone avrebbe colpito una nave commerciale provocando un piccolo incendio. È una fotografia che racconta meglio di molte dichiarazioni ufficiali la fase attuale del Medio Oriente: una regione sospesa tra de-escalation e rischio di nuova escalation.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Hormuz, così il Medio Oriente entra nella fase del congelamento competitivo. L’analisi di Dentice

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Cosa c’entra il Pakistan nella guerra in Medio Oriente?Si sta ponendo come uno dei principali mediatori tra Iran e Stati Uniti, anche perché è uno dei pochissimi paesi ad avere rapporti con entrambi Il...

Leggi anche: UNICEF/Medio Oriente: In tutto il Medio Oriente, una generazione di bambini sta sprofondando sempre più nella crisi.

Argomenti più discussi: Nello stretto di Hormuz si avvicina la ripresa di una guerra totale - Pierre Haski; Medio Oriente, ancora nessuna risposta da Teheran. Trump: 'Arriverà presto' - LIVEBLOG; Teheran resiste al blocco di Hormuz con tagli alla produzione di petrolio; Il Medio Oriente visto da Gerusalemme. Hormuz, il nucleare iraniano e la violenza (6.05.2026).