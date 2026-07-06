È stato battuto il record del nuoto femminile che resisteva da più tempo

Una nuotatrice canadese di 19 anni ha stabilito un nuovo record del mondo nei 200 metri farfalla femminili, con il tempo di 2:01,65. La prestazione rappresenta un miglioramento di 16 centesimi di secondo rispetto al record precedente, in vigore dal 2009. La nuotatrice ha superato il record storico in una gara ufficiale, migliorando il risultato più longevo nella storia della disciplina.

Summer McIntosh, nuotatrice canadese di 19 anni, ha fatto un nuovo record del mondo nei 200 metri farfalla, nuotando la distanza in 2:01,65 e migliorando di 16 centesimi di secondo un record che resisteva dal 2009. Il record precedente, fatto dalla cinese Liu Zige, risaliva alla cosiddetta era dei super-costumi, quando dei nuovi costumi integrali in poliuretano – ora vietati – contribuirono in modo determinante alle prestazioni del nuoto, con oltre cento nuovi record mondiali tutti tra il 2008 e il 2009. Il record di Zige era quello che resisteva da più tempo nel nuoto femminile, e fino al 2024 nessuna nuotatrice era arrivata a meno di due secondi da quel tempo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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