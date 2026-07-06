Nel primo semestre del 2026, più di 330 bambini sono stati uccisi o feriti nel conflitto in Sudan. L'UNICEF ha segnalato che i minori sono le vittime più numerose e continuano a soffrire a causa della guerra.

Sudan, cresce il numero delle vittime tra i minori: oltre 330 bambini colpiti dalla guerra nei primi sei mesi del 2026. UNICEF: i bambini continuano a pagare il prezzo più alto della guerra. Almeno 330 bambini sono stati uccisi o feriti in Sudan nei primi sei mesi del 2026. È quanto denuncia l’UNICEF, che segnala come il conflitto continui ad avere conseguenze devastanti sui più piccoli, in particolare negli Stati del Darfur e del Kordofan, dove si registra il numero più elevato di vittime tra i minori. Situazione critica nel Kordofan settentrionale. Particolarmente preoccupante è il quadro ad Al Obeid e nelle aree circostanti del Kordofan settentrionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sudan, 330 bambini uccisi o feriti nel 2026: l’allarme UNICEF

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