Negli ultimi otto giorni, almeno 59 bambini sono rimasti uccisi o feriti a causa delle violenze in una regione del Medio Oriente. Le esplosioni e gli scontri hanno portato a un aumento degli sfollamenti, coinvolgendo più di 770.000 bambini. Questa situazione sta provocando nei più piccoli problemi di salute mentale che si stanno manifestando come disturbi cronici.

Le continue violenze e gli sfollamenti stanno causando a oltre 770.000 bambini disturbi mentali cronici . I bambini in Libano continuano a subire in maniera diretta le conseguenze della violenza in corso, degli sfollamenti e dell’esposizione a eventi traumatici. Solo negli ultimi otto giorni, nonostante il cessate il fuoco concordato il 17 aprile 2026, almeno 59 bambini sarebbero stati uccisi o feriti. Tra questi vi sono due bambini della stessa famiglia che sono stati uccisi ieri mattina, insieme alla madre, in un attacco che ha colpito la loro auto. Questi fatti rappresentano un duro promemoria delle gravi violazioni e dei rischi che i bambini continuano ad affrontare.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - UNICEF/Libano: almeno 59 bambini uccisi o feriti negli ultimi 8 giorni

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