UNICEF Ucraina | oltre 3.400 bambini uccisi o feriti dal 2022

Dal 2022, oltre 3.400 bambini sono stati uccisi o feriti in Ucraina. L'UNICEF segnala che milioni di minori sono sfollati, con molte scuole distrutte. Le conseguenze psicologiche sono gravi e diffuse tra i bambini coinvolti nel conflitto.

UNICEF: milioni di bambini tra sfollamento, scuole distrutte e gravi conseguenze psicologiche a causa della guerra in Ucraina.. “ Secondo dati verificati delle Nazioni Unite, dall’escalation della guerra nel 2022 sono stati uccisi o feriti oltre 3.400 bambini. Inoltre, milioni di bambini in Ucraina continuano a subire le conseguenze delle ostilità incessanti, tra cui la vita sotto i bombardamenti, con il rischio di attacchi aerei, lo sfollamento e l’acuirsi dell’incertezza e della paura che nessun luogo sia sicuro, nemmeno quando vanno a dormire la notte. L’UNICEF ribadisce con urgenza che tutte le parti rispettino il diritto internazionale umanitario e garantiscano che i civili, compresi i bambini, siano protetti dagli attacchi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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UNICEF Reveals Thousands Of Ukraine Children Killed Or Injured Since 2022 | WORLD NEWS

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