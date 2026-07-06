Durante la stagione turistica al Sud, le spiagge affollate e le strutture piene di visitatori nascondono una realtà difficile. Quasi il 70% degli addetti al settore riceve salari molto bassi, e questa percentuale supera l’80% nel Meridione. Quattro lavoratori su cinque in questa regione sono pagati con retribuzioni insufficienti, evidenziando una disparità nel trattamento economico nel comparto turistico.

Il boom della stagione turistica al Sud, con spiagge, alberghi e ristoranti pieni, nasconde una drammatica realtà che, a ben guardare, è sotto gli occhi di tutti: circa il 70% di chi lavora nel settore guadagna paghe da fame, percentuale che nel meridione sale oltre l’80%, cioè 4 lavoratori ogni 5.E non va molto meglio nei servizi, dove pulizie e ristorazione collettiva portano l’incidenza a oltre il 50%, anche tra chi lavora con continuità.In uno studio della Filcams Cgil emergono numeri preoccupanti che fanno capire come il lavoro povero sia una ben triste realtà ben celata dietro un rutilante mondo di apparenti successi e traguardi raggiunti. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Sud, l’altra faccia del turismo: l’80 per cento riceve paghe da fame

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Inondations, érosion : lAngleterre face à une menace grandissante | Documentaire Environnement- AMP

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