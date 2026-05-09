Contratti ' grigi' paghe da fame e riposi negati | anche il portale della Regione promuove annunci irregolari per gli stagionali

Da riminitoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'inchiesta pubblicata su RiminiToday.it rivela che il portale della Regione promuove annunci di lavoro per stagionali caratterizzati da contratti poco chiari, retribuzioni molto basse e mancanza di riposi. La sezione di approfondimenti esclusivi si concentra su situazioni di irregolarità nel settore, evidenziando pratiche che penalizzano i lavoratori. Per approfondire, è possibile consultare il dossier dedicato alle inchieste in abbonamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di RiminiToday.it. Se vuoi sostenere il nostro lavoro giornalistico e abbonarti, visita la nostra vetrina cliccando qui.Ci risiamo. La stagione balneare in Riviera spalanca le porte e, con essa, riparte la caccia frenetica al personale.🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Leggi anche: Rider in presidio sotto la pioggia a Milano: “Paghe da fame, anche noi dobbiamo mangiare”

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Contratti 'grigi', paghe da fame e riposi negati: anche il portale della Regione promuove annunci irregolari per gli stagionali; Contratti 'grigi', paghe da fame e riposi negati: anche il portale della Regione promuove annunci irregolari per gli stagionali.

contratti grigi paghe daContratti 'grigi', paghe da fame e riposi negati: anche il portale della Regione promuove annunci irregolari per gli stagionaliIn Romagna la stagione 2026 riparte col solito copione di sfruttamento. Abbiamo setacciato le offerte, scoprendo come l'illegalità sia ancora la norma (persino nel portale della Regione) ... forlitoday.it

«Contratti pirata», l’allarme della Cgil: a Bergamo paghe inferiori fino al 35%Una possibile svolta normativa rischia di aprire la strada a un forte indebolimento delle tutele dei lavoratori. È l’allarme lanciato dalla Cgil di Bergamo rispetto alla proposta del Governo di ... ecodibergamo.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.