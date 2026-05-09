Contratti ' grigi' paghe da fame e riposi negati | anche il portale della Regione promuove annunci irregolari per gli stagionali

Un'inchiesta pubblicata su RiminiToday.it rivela che il portale della Regione promuove annunci di lavoro per stagionali caratterizzati da contratti poco chiari, retribuzioni molto basse e mancanza di riposi. La sezione di approfondimenti esclusivi si concentra su situazioni di irregolarità nel settore, evidenziando pratiche che penalizzano i lavoratori. Per approfondire, è possibile consultare il dossier dedicato alle inchieste in abbonamento.

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