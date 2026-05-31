Gasparri ha annunciato un’interrogazione al ministro del Lavoro dopo aver ricevuto segnalazioni riguardanti una fiction di Zerocalcare. Secondo quanto riferito, i lavoratori coinvolti avrebbero ricevuto paghe molto basse, definite da Gasparri come “paghe da fame”. La questione riguarda la rappresentazione del precariato nella serie e le condizioni economiche dei lavoratori impiegati nella produzione.

Gasparri annuncia un'interrogazione al ministro del Lavoro dopo le segnalazioni sui presunti compensi ai collaboratori di “Due spicci”, la miniserie Netflix di Zerocalcare dedicata proprio allo sfruttamento lavorativo Una serie che racconta il precariato e le difficoltà economiche finita al centro di accuse per precarietà e sfruttamento sul lavoro. È il caso diDue spicci, miniserie in otto episodi uscita su Netflix il 26 maggio scorso e ispirata all’universo creativo diZerocalcare. A sollevare il caso è il senatore di Forza ItaliaMaurizio Gasparri, che ha annunciato un’interrogazione parlamentareal ministro del LavoroMarina Calderonedopo un’inchiesta pubblicata daIl Giornale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gasparri sulla serie di Zerocalcare: ‘Paghe da fame per una fiction sul precariato?’

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