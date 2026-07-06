Il tribunale di Trapani ha condannato a cinque anni e quattro mesi un ex atleta olimpico per aver stuprato una turista finlandese in una casa vacanze della zona. L’atleta, medagliato alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi, è stato giudicato colpevole di violenza sessuale. La vicenda riguarda un episodio avvenuto in una località turistica, che ha portato alla decisione giudiziaria.

AGI - Il tribunale di Trapani ha condannato a 5 anni e 4 mesi i l pesista Antonino Pizzolato, che vinse la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo e a Parigi, nel 2021 e nel 2024: l'accusa è di stupro nei confronti di una turista finlandese, avvenuto in una casa vacanze di Trapani. Pizzolato, atleta delle Fiamme Oro, è originario di Castelvetrano (Trapani). Con lui sono stati condannati, sempre a 5 anni e 4 mesi, altri tre amici: Stefano Mongiovì e Davide Lupo, di 30 e 31 anni, entrambi di Ribera (Agrigento) e Claudio Tutino, 35 anni, di Cattolica Eraclea (Agrigento). Il risarcimento alla vittima e la ricostruzione dei fatti. Antonino Pizzolato dovrà anche risarcire la vittima dello stupro, che si era costituita parte civile. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Stupro a una turista finlandese. Condannato l'ex bronzo olimpico Pizzolato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Turista stuprata a Trapani, il pesista olimpionico Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi

Notizie e thread social correlati

Antonino Pizzolato condannato per stupro, l'atleta avrebbe violentato una turista finlandese con degli amiciAntonino Pizzolato è stato condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione per aver violentato una turista finlandese nel luglio 2022 a Trapani.

Antonino Pizzolato condannato in primo grado a 5 anni e quattro mesi per lo stupro di una turista finlandeseAntonino Pizzolato, medaglia di bronzo a Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato in primo grado a cinque anni e quattro...

Temi più discussi: L'olimpionico Pizzolato condannato per stupro di gruppo su una turista; Violentata in centro storico, due condanne; Stupro turista finlandese, condanna a 5 anni e 4 mesi per pesista olimpionico Pizzolato; Argegno (Como), turista di 19 anni scivola nel torrente Telo e muore: voleva recuperare un pallone.

Il pesista olimpionico Antonino Pizzolato, 30 anni, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici con lui quella sera. x.com

L'olimpionico Pizzolato condannato per stupro di gruppo su una turista(ANSA) - TRAPANI, 06 LUG - Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle olimpiadi di Tokio 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di rec ... msn.com

Antonino Pizzolato condannato per stupro, l'atleta avrebbe violentato una turista finlandese con degli amiciL'atleta plurimedagliato Antonino Pizzolato è stato condannato per stupro ai danni di una turista finlandese: 5 anni e 4 mesi per lui e tre suoi amici ... virgilio.it

Uomo britannico arrestato dopo il ritrovamento del corpo di una donna in una valigia in Colombia reddit