Stupro a una turista finlandese Condannato l' ex bronzo olimpico Pizzolato

Da agi.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tribunale di Trapani ha condannato a cinque anni e quattro mesi un ex atleta olimpico per aver stuprato una turista finlandese in una casa vacanze della zona. L’atleta, medagliato alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi, è stato giudicato colpevole di violenza sessuale. La vicenda riguarda un episodio avvenuto in una località turistica, che ha portato alla decisione giudiziaria.

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AGI - Il tribunale di Trapani ha condannato a 5 anni e 4 mesi i l pesista Antonino Pizzolato, che vinse la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo e a Parigi, nel 2021 e nel 2024: l'accusa è di stupro nei confronti di una turista finlandese, avvenuto in una casa vacanze di Trapani. Pizzolato, atleta delle Fiamme Oro, è originario di Castelvetrano (Trapani). Con lui sono stati condannati, sempre a 5 anni e 4 mesi, altri tre amici: Stefano Mongiovì e Davide Lupo, di 30 e 31 anni, entrambi di Ribera (Agrigento) e Claudio Tutino, 35 anni, di Cattolica Eraclea (Agrigento). Il risarcimento alla vittima e la ricostruzione dei fatti. Antonino Pizzolato dovrà anche risarcire la vittima dello stupro, che si era costituita parte civile. 🔗 Leggi su Agi.it

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Turista stuprata a Trapani, il pesista olimpionico Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi

Video Turista stuprata a Trapani, il pesista olimpionico Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi

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